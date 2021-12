Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Achtung bei "Falschen Handwerkern"

Lingen (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim warnt vor sog. "Falschen Handwerkern". In den letzten Monaten, verstärkt jedoch in den letzten Wochen, kam es nahezu im gesamten Zuständigkeitsbereich zu mehreren Fällen dieser Betrugsmasche.

Die Betrüger geben sich an der Haustür zum Beispiel als Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder der Hausverwaltung aus. Sie betreten die Wohnung und begeben sich mit den Opfern in das Bad oder die Küche, wo sie abgelenkt werden, zum Beispiel durch das dauerhafte Betätigen des Wasserhahns. Eine weitere andere Person gelangt dann unbemerkt in die Wohnung, um nach Schmuck oder Bargeld zu suchen.

Beachten Sie daher immer:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Lassen Sie sich einen Ausweis der Person zeigen.

Schließen Sie immer selber die Tür, wenn Sie einen Handwerker hereinbitten.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell