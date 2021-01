Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Nach Häuslicher Gewalt in Gewahrsamszelle

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 17.01.2021 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Fall von Häuslicher Gewalt in Frankenthal. Bei der Sachverhaltsaufnahme sollte der 20-Jährige Beschuldigte, welcher zuvor seine Lebensgefährtin leicht verletzt hatte, durch die eingesetzten Polizeibeamten durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich der Beschuldigte, griff die Polizeibeamten tätlich an und beleidigte sie. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Die Beamten wurden durch die Angriffe des Beschuldigten nicht verletzt.

Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

