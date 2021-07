Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 56459 Langenhahn - Verkehrsunfall mit Flucht

Langenhahn (ots)

Am Mittwoch, 28.07.2021, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Langenhahn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 80-jährige PKW-Fahrerin parkte mit ihrem PKW Opel aus einer Parklücke aus. Dabei stieß sie seitlich gegen einen neben ihr stehenden PKW. Die 80-jährige wartete zunächst vor Ort. Nachdem der Fahrer des beschädigten PKW nicht erschien, befestigte sie einen Zettel an der Scheibe des PKW und entfernte sich vom Unfallort. Angaben zum beschädigten PKW können nicht gemacht werden. Am 29.07.2021 erschien die 80-jährige bei der Polizei und zeigte sich selbst an.

Der Geschädigte Fahrzeugführer / Halter des unbekannten PKW wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell