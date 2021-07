Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Unfallflucht, Zeugen gesucht -

Hahnstätten (ots)

Am Dienstag (27.07.21) hatte die Geschädigte ihren weißen Mercedes-Benz mit EMS-Kennzeichen auf dem Parkplatz einer Praxis in Hahnstätten, schöne Aussicht, abgestellt. Im Zeitraum 10:00 bis ca. 10:40 Uhr wurde dieser Pkw durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, links hinten an Stoßfänger und Felge beschädigt. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell