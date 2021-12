Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrer stoßen zusammen

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 79 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Rhede erlitten. Ein 57-Jähriger war mit seinem Rad gegen 12.00 Uhr auf dem Gehweg an der linken Seite der Straße Hoher Esch aus Richtung Hohes Rott kommend unterwegs. Als der Rheder einem parkenden Fahrzeug ausweichen wollte, zog er nach rechts auf die Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 79-Jährigen. Der Rheder kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

