POL-OH: Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Schenklengsfeld - Ein 52-jähriger Mann aus Philippsthal befuhr mit seinem VW UP die Landstraße 3172 aus Richtung Ransbach kommend in Richtung Oberweisenborn. Zur selben Zeit befuhr eine 19-jährige Frau aus Heringen mit ihrem BMW Mini die Landstraße 3171 aus Schenklengsfeld kommend, mit der Absicht, auf die Landstraße 3172 in Fahrtrichtung Ransbach zu fahren. An der Einmündung zur Landstraße 3172 kollidierte die 19-jährige Heringerin mit dem vorfahrtsberechtigten VW des 52-jährigen Mannes aus Philippsthal. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra - Zur Unfallzeit am Montagmorgen (15.11.), gegen 7 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer aus Rotenburg mit einem Linienbus die Eisenacher Straße aus Richtung Stadtmitte kommend und wollte an der Einmündung zur L 3251 nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem von rechts kommenden 61-jährigen Radfahrer aus Rotenburg, welcher ordnungsgemäß auf dem Radweg fuhr. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

