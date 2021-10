POL-HB: Nr.: 0795 --Polizei stellt Einbrecher

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 26.10.2021, 01:45 Uhr

In der Nacht zu Dienstag stellten Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Einbrecher in der Altstadt. Zuvor war die Alarmanlage der Kunsthalle ausgelöst worden.

Gegen 01:45 Uhr wurde die Alarmanlage ausgelöst, wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Als die Polizisten das Gelände um die Kunsthalle absuchten, fanden sie eine zerstörte Fensterscheibe, in der Nähe trafen sie auf einen 50-jährigen Mann. Er hatte eine Umhängetasche dabei, darin befand sich Einbruchswerkzeug. Außerdem hatte er Verletzungen an seinen Händen. Die Einsatzkräfte konfrontierten den Mann mit dem Vorwurf des versuchten Einbruchs und nahmen ihn mit auf die Wache. Gegen den 50-Jährigen fertigten sie eine Strafanzeige. Die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls gegen ihn dauern an.

