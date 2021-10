Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Donnerstag, 14.10.2021 in der Zeit von 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr auf dem ehemaligen Penny-Parkplatz in der Pirmasenser Straße einen dort zum Parken abgestellten grauen PKW Porsche Cayenne. Die Sachschadenshöhe dürfte zwischen 2000 und 3000 Euro liegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen./pidn

