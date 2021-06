Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Gitarre nach Konzert in Kirche entwendet

Krefeld (ots)

Wir suchen nach einer seltenen Gitarre, die aus der Pfarrkirche der Alt-Katholischen Gemeinde auf der Dreikönigenstraße 54 entwendet wurde. Dort fand am Sonntag, dem 6. Juni 2021, eine musikalische Vorstellung im Innenhof statt. Während der anschließenden Aufräumarbeiten stand die Gitarre in einem Raum, der an diesen Innenhof grenzt. Dort wurde sie zwischen 11 und 22 Uhr entwendet.

Es handelt sich um eine beige Konzertgitarre des Herstellers Amalio Burguet. Auffällig ist das am Kopf der Gitarre eingefügte Zeichen des Herstellers, ein B für "Burguet". Ebenfalls entwendet wurde eine Notentasche: eine schwarze Umhängetasche aus Stoff mit einem abgesetzten blauen Streifen in der Mitte.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

