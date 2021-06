Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Seniorin flüchtet von Unfallstelle: Autofahrer verfolgt Smart und wird verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (14. Juni 2021) hat ein Autofahrer eine Seniorin verfolgt, nachdem sie mit ihrem Smart von einer Unfallstelle an der Kreuzung Kölner Straße / Am Hauptbahnhof geflüchtet war. Bei der anschließenden Diskussion wurde der Fahrer leicht verletzt.

Gegen 10:40 Uhr befand sich der 32-jährige VW-Fahrer auf der Rechtsabbiegerspur der Kölner Straße und bog nach rechts auf die Straße "Am Hauptbahnhof" ab. Neben ihm fuhr die 77-jährige Smart-Fahrerin von der Linksabbiegerspur plötzlich nach rechts. Dabei stieß sie mit dem VW zusammen. Anschließend fuhr die Seniorin weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der VW-Fahrer informierte die Polizei und fuhr der Frau hinterher. Mehrere Versuche sie anzuhalten, schlugen fehl. Die Fahrt endete einige Minuten später in einem Parkhaus an der Wiedenhofstraße. Hier sprach er die Fahrerin auf den Unfall an, woraufhin ein Streitgespräch entstand. Als sich der 32-Jährige in den Smart lehnte, um den Schlüssel an sich zu nehmen und eine weitere Flucht zu verhindern, fuhr die Seniorin los und hielt wenige Meter weiter wieder an. Er wurde dadurch leicht verletzt, benötigte vor Ort allerdings keine ärztliche Versorgung.

Die Beamten stellten den Führerschein der Seniorin sicher. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (241)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell