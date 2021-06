Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Autofahrer verletzt Radfahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (14. Juni 2021) ist ein Autofahrer geflüchtet, nachdem er eine Radfahrerin an der Kreuzung Schönwasserstraße und Glockenspitz touchiert und leicht verletzt hatte.

Gegen 10:45 Uhr fuhr die 71-jährige Radfahrerin auf der Schönwasserstraße in Richtung Tiergartenstraße. Im Kreuzungsbereich zum Glockenspitz touchierte sie ein Audi-Fahrer, der von der Schönwasserstraße in dieselbe Richtung unterwegs war und nach rechts auf den Glockenspitz abbog. Sie prallte durch den Zusammenstoß auf das Heck des Autos, stürzte zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt. Der Fahrer hielt an, drehte sich kurz um und fuhr dann weiter in Richtung Buddestraße.

Die 71-Jährige kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer ist 70 bis 80 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und trug einen Strohhut. Bei dem Auto soll es sich um einen älteres Audi-Modell in grün-metallic mit einem Stufenheck gehandelt haben. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (240)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell