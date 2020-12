Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Sulzfeld ereignete.

Der 62 Jahre alte Unfallverursacher fuhr gegen 11:30 Uhr die Hauptstraße in Sulzfeld vom Marktplatz kommend in Richtung Tankstelle. An der Einmündung zur Friedenstraße kollidierte er mit dem querenden Dacia. Der 62-Jährige Golf-Fahrer sowie der 73-jährige Dacia-Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell