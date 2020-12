Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Aggressiver 50-Jähriger festgenommen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Einen aggressiven 50-Jährigen musste die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Adlerstraße in Oberhausen festnehmen. Der Beschuldigten hatte nach einem verbalen Streit mit seiner Lebensgefährtin diese gegen 14.30 Uhr mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte aus der Wohnung in den Hof des Nachbarhauses flüchten. Der 50-Jährige folgte ihr, nahm eine Kunststoffstange und schlug damit auf den Nachbarn ein, der sich im Hof aufhielt. Mit Hilfe weiterer Anwohner konnte der aggressive Beschuldigte bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Da er sich weiterhin, auch gegenüber den eingesetzten Beamten, aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille.

