Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Verletzter Rollerfahrer

Geseke (ots)

Dienstag, gegen 23.40 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung an der Bürener Straße eine Verkehrskontrolle durch. Einer der Beamten gab einem 18-jährigen Bürener mit seinem Kraftfahrzeugroller ein Zeichen, dass er mit seinem Fahrzeug anhalten sollte. Der 18-Jährige fuhr jedoch weiter, so dass eine weitere Streifenwagenbesatzung hinter ihm herfuhr. Als sich der Bürener nach dem Streifenwagen während der Fahrt umdrehte geriet er nach rechts, über eine schraffierte Sperrfläche und Buschwerk, von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten Marihuanageruch in der Umgebungsluft auf. Auf Vorhalt händigte der 18-Jährige daraufhin eine kleine Menge Rauschgift aus. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Aufgrund der aufgefundenen Drogen und weiterer körperlicher Auffälligkeiten wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Unfallschaden wird durch die Polizei auf 700 Euro geschätzt. (reh)

