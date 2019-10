Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gottenheim - Schwerer Motorradunfall

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, den 04.10.2019 gegen 17.40 Uhr, kam es auf der L114 zwischen Gottenheim und Wasenweiler zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31jähriger Motorradfahrer verlor aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, von Gottenheim kommend, die Kontrolle über sein Zweirad und wurde neben der Straße in ein Feld geschleudert. Der Verunfallte wurde hierbei schwer verletzt und in eine Klinik verbracht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell