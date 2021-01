Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

12. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 09.-11.01.2021 - Trittau

In der Zeit von Samstag (09.01.2021) 12.00 Uhr bis Montag (11.01.2021) 07.20 Uhr ist es in der Gartenstraße in Trittau zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten hier Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum in der Gartenstraße in Trittau verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

