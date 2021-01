Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

11. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08 /09.01 2021 - Geesthacht

Zwischen Freitagnachmittag (08.01.2021, 16:00 Uhr) und Samstagnachmittag (09.01.2021, 17:00 Uhr) kam es in der Geesthachter Straße sowie in der Norderstraße in Geesthacht, zu zwei Einbrüchen in Geschäftsräume sowie zu einem Einbruchsversuch.

Unbekannte verschafften sich, in der Geesthachter Straße, Zugang über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Innenräume der Elbe Apotheke. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

In der Norderstraße drangen Unbekannte ebenfalls über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Gewerbeobjekt ein. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zum Stehlgut können hier noch nicht gemacht werden. Beim "Dat Teehus" in der Norderstraße blieb es bei einem Einbruchsversuch. Hier ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, in das Objekt über die Tür einzusteigen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Geesthacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Geesthachter Straße und der Norderstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Sachdienliche Hinweise bitte an die die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

