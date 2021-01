Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drogenfahrt aufgedeckt

Ratzeburg (ots)

12. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 11.01.2021 - Bad Oldesloe

Gestern Abend haben Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist.

Gegen 21.15 Uhr kontrollierte die Streifenwagenbesatzung in der Schützenstraße in Bad Oldesloe einen VW-Fahrer. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit kam beim 23-jährigen der Verdacht auf Konsum von Betäubungsmittel auf. Der daraufhin absolvierte Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

