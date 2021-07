Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto überschlägt sich - Unfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (18.07.2021, 05:15 Uhr), kam es auf der Bebelallee in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich eine Frau verletzte. Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Opel in Richtung Merscheider Straße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stieß sie mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen (Ford, VW). In der Folge überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Frau zog sich dabei eine Verletzung zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass sie Alkohol getrunken haben könnte, musste eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (sw)

