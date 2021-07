Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Frau in Mitte ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Am 16.07.2021, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Straße ein Raub an einer Frau. Eine 83-jährige Solingerin war auf dem Weg zum Einkaufen, als ein unbekannter Mann sich von hinten näherte, sie anrempelte und zu Boden stieß. In der Folge entwendete er das Portemonnaie der Frau und flüchtete in Richtung Burgstraße. Die 83-Jährige blieb leichtverletzt zurück und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Passanten betreut. Der Täter wird als circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1.75m bis 1. 85m groß und schlank beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung inklusive einer Sweatjacke, einen Rucksack und braune Haare. Sein Erscheinungsbild wurde von Zeugen als "ungepflegt" umschrieben. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell