Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Tödlicher Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers in der Presover Straße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 17.07.2021, um 14:05 Uhr, kam es auf der Presover Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kleintransporter. Ein 51-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Iveco Pritschenwagen die Presover Straße in Fahrtrichtung Osten, als unvermittelt ein 74-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls aus Remscheid, aus einer Parkhauseinfahrt auf die Straße einbog. Obgleich der Iveco-Fahrer sofort eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Trotz notärztlicher Versorgung und Reanimation verstarb der 74-Jährige noch am Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell