Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Hundewelpe ertränkt?

FresenburgFresenburg (ots)

Am Sonntagvormittag wurde an der Ems im Bereich des Sielgrabens Düthe, ein scheinbar ertränkter Golden-Retriever-Welpe angespült. Ein Angler entdeckte das in Plastiktüten verpackte Jungtier im Uferbereich. Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933)924570 entgegen.

