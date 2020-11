Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei nimmt jungen Mann nach bedrohlicher Lage in Gewahrsam ++ Henna-Fest sorgt für Unmut - Polizei löst Feier auf ++ Zu Halloween - Ein Kürbis fliegt ins Fenster ++

Rotenburg

Polizei nimmt jungen Mann nach bedrohlicher Lage in Gewahrsam

Heeslingen. "Ein junger Mann steht mit einer Pistole bewaffnet am Fahrbahnrand der Stader Straße und zielt und schießt auf Fahrzeuge im fließenden Verkehr" - diese beunruhigende Meldung erhielt die Zevener Polizei am Samstagmittag von einem Verkehrsteilnehmer, der selbst gegen 12 Uhr auf der Landesstraße zwischen Heeslingen und Boitzen unterwegs war. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Tatsächlich trafen die Beamten auf den beschriebenen Mann. Er richtete seine Pistole auf den eintreffenden Streifenwagen und die Beamten. Die Polizisten fordert ihn mehrfach auf, seine Waffe sofort herunterzunehmen und auf den Boden zu legen. Andernfalls sei man zu einem Schusswaffengebrauch gezwungen. Dem kam der junge Mann schließlich nach. Unverletzt wurde er in Gewahrsam genommen. Wie sich dann herausstellte, handelt es sich um einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg. Auf der Polizeiwache wurde er an Mitarbeiter des sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises übergeben. Ein Richter ordnete die Einweisung in eine psychiatrische Klinik an. Zum Motiv des 24-Jährigen lässt sich noch nichts sagen.

Henna-Fest sorgt für Unmut - Polizei löst Feier auf

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Sonntag auf einem Grundstück an der Rothbachstraße einen sogenannten "Henna-Abend" aufgelöst. Zu diesem Ritual zu Ehren der Braut vor einer Hochzeitsfeier hatten die Anwohner etwa 40 bis 50 Familienmitglieder unterschiedlicher Nationalitäten nach Rotenburg eingeladen. Anwohner meldeten sich am späten Vormittag bei der Polizei und berichteten von diesem Ereignis in ihrer Nachbarschaft. Dort würden die Bestimmungen der Corona-Verfügung nicht eingehalten werden. Die Polizei stellte fest, dass die Teilnehmer des Festes sich nicht an die Abstandregeln hielten und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Die Beamten beendeten das Fest und schrieben die Personalien aller Beteiligten für die folgenden Bußgeldverfahren auf.

Zu Halloween - Ein Kürbis fliegt ins Fenster

Rotenburg. Unbekannte haben in der Halloween-Nacht mit einem Kürbis in der Königsberger Straße ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie warfen ihn gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses und machten sich dann aus dem Staub.

