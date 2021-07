Polizei Wuppertal

POL-W: W- Fahrradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit geparktem PKW

Wuppertal (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen Tages (16.07.2021, 22:50) kam es zu einem Verkehrsunfall in Wuppertal auf der Straße Weinberg. Ein 35- jähriger Radfahrer, aus der Opphofer Straße kommend, befuhr die Fahrbahn in Richtung Uellendahler Straße talwärts. Dabei stieß der Wuppertaler gegen den Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten Audi. Durch den Zusammenstoß verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Dabei zog er sich Schürfwunden am Kopf, der Schulter und dem Ellenbogen zu. Zusätzlich erlitt er eine Schwellung der rechten Gesichtshälfte. Der Wuppertaler musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Dort wurde er stationär behandelt.

