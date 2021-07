Polizei Wuppertal

POL-W: W- Kollision zweier Gelenkbusse

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen (17.07.21/ 07:20 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Gelenkbussen der hiesigen Stadtwerke. Ein 53-jähriger Busfahrer befuhr mit seinem Bus die Ibachstraße in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich mit der Winklerstraße bog er nach rechts ab. Der 26-jährige Lenker des anderen Bus befuhr die Winklerstraße in Fahrtrichtung Westen. Er nutzte dabei den Sonderfahrstreifen für Busse. Ungebremst fuhr er dabei in den Kreuzungsbereich Ibachstraße/ Winklerstraße ein und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurde der 26-jährige Busfahrer schwer verletzt. Die zehn weiteren Insassen und der 53 jährige Busfahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Bussen entstand ca. 50 000 Euro Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Winklerstraße zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Kurt- Drees- Straße und Stresemannstraße abgeleitet.

