Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jähriger bei Unfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (26. März) gegen 16 Uhr auf der L583 im "Hollenbock" ereignet. Zunächst fuhr hier ein 21-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreisverkehr "L853/Milstenauer Straße/ Milstenau" in Richtung Heggen ein. Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Pedelecfahrer. Zwar versuchte er noch, dem Pkw auszuweichen und bremste, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 20-Jährige stürzte auf die linke Seite und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

