Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0793 --Farbvandalismus an Konsulat--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Schillerstraße Zeit: 23.10.21, 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Unbekannte beschmierten am vergangenen Samstag die Außenfassade des brasilianischen Honorarkonsulats in der Bahnhofsvorstadt mit roter Farbe. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter bemerkte am Sonntagmorgen die Schmierereien an der Vorderseite des konsularischen Gebäudes und brachte dies am heutigen Morgen zur Anzeige. Unbekannte hatten den etwa 10 Meter langen Schriftzug "VIVA A LCPI!" sowie einen Hammer und eine Sichel mit roter Farbe an die Außenfassade des Konsulats gesprüht. Die Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Bremen fragt: "Wer hat am Samstag, den 23.10. im Bereich der Schillerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?". Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell