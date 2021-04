Polizei Hagen

POL-HA: Mann schläft nach häuslicher Gewalt bei Eintreffen der Polizei

Hagen (ots)

In Haspe rief eine Frau am Donnerstag (08.04.2021) in den frühen Morgenstunden die Polizei, nachdem sie Opfer einer häuslichen Gewalt wurde. Ihr 62-jähriger Mann hatte sie in die Rippen getreten und gewürgt. Als die alarmierte Polizei hinzukam, lag der Hagener in seinem Bett und schlief. Die Beamten weckten ihn und verwiesen ihn nach der Sachverhaltsklärung der Wohnung. Ihm wurde ein zehntägiges Rückkehrverbot ausgesprochen und er erhielt eine Strafanzeige. Die Frau wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. (arn)

