Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0792 --Einbruch in Kirche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Dölvesstraße Zeit: 17.10.2021 bis 23.10.2021

Im Verlauf der Woche brach ein unbekannter Täter in Hemelingen bei einer Kirchengemeinde ein.

Am Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 10:30 Uhr zu der Gemeinde in der Dölvesstraße gerufen. Ein Einbrecher war in die Räumlichkeiten eingedrungen, hatte dabei ein Fenster beschädigt und einen Raum erfolglos nach Diebesgut durchsucht. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 1 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

