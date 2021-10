Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0788 --Räuber gibt Schüsse ab--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Alfred-Faust-Straße Zeit: 21.10.2021, 19:50 Uhr

Am Donnerstagabend betrat ein Unbekannter in Kattenturm einen Discounter und forderte unter Vorhalt einer Waffe, vermutlich einer Schreckschusswaffe, Geld von einer 54-jährigen Kassiererin. Der Mann gab bei dem Raubüberfall auch Schüsse im Kassenbereich ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 19:50 Uhr betrat ein vermummter Mann den Discounter in der Alfred-Faust-Straße. Er ging direkt zur Kasse und hielt der 54-Jährigen eine nicht scharfe Schusswaffe vor. Er forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen. Dies war ihr aber nicht möglich. Daraufhin gab der Räuber Schüsse im Bereich der Kasse ab. Zu der Zeit befanden sich auch noch Kunden im Markt. Laut Zeugenaussagen, zielte er aber nicht auf Personen. Ein 18-jähriger Supermarktmitarbeiter hörte die Hilfeschreie seiner Kollegin und eilte ihre zur Hilfe. Auch ihm drohte er mit den Worten: "Kasse auf, sonst schieße ich!". Abermals konnten sie die Kasse nicht öffnen. Im Verlauf gab der Mann wieder Schüsse in Richtung Boden ab. Anschließend ergriff er fußläufig in Richtung Brenningstraße die Flucht. Die Mitarbeiter standen unter Schock, wurden aber nicht verletzt.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben:

Er soll ungefähr 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen sein. Der Mann war schlank und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose und weiße Turnschuhe mit rotem Muster. Sein Gesicht verdeckte er mit einer schwarzen Sturmhaube. Zudem trug er Handschuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen und fragt: Wer hat am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen in der Alfred-Faust-Straße gemacht? Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell