Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zur entdeckten Hanfplantage in der nördlichen Innenstadt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0677

Wie mit der Meldung Nummer 0675 berichtet, haben Zivilbeamte der Polizei Dortmund am Dienstagabend (29.6.) in einer Wohnung in der Stollenstraße eine Hanfplantage entdeckt. In dem Zuge nahmen sie auch einen 38-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Mann wurde im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

