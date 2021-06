Polizei Dortmund

POL-DO: Zivilbeamte der Dortmunder Polizei entdecken Hanfplantage

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0675

Eine Hanfplantage haben Zivilbeamte der Polizei Dortmund am Dienstagabend (29.6.) in einer Wohnung in der nördlichen Innenstadt entdeckt. Als der Wohnungsmieter gerade seine Wohnung verlassen wollte, stellten die Beamten den Mann auf frischer Tat. Die Festnahme folgte auf den Fuß.

Umfangreiche Ermittlungen und verdächtige Feststellungen hatten die Polizisten gegen 20.20 Uhr zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stollenstraße geführt. Den mutmaßlichen 38-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund nahmen die Beamten noch am Mehrfamilienhaus fest.

Danach verschafften sie sich mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Dabei entdeckten die Beamten mehrere Räume, gefüllt mit professionellen Marihuana-Plantagen. Auch sieben sogenannte Grow-Zelte waren dort aufgebaut. Die Polizisten ernteten rund 200 Marihuana-Pflanzen und stellten diese sicher. Entsprechendes Zubehör und Equipment zum Betreiben der Plantage sowie eine größere Menge Bargeld verblieben auch in den Händen der Beamten - sie stellten alle Gegenstände sicher.

Der polizeibekannte 38-jährige Tatverdächtige sitzt derzeit im Polizeigewahrsam. Er ist vorläufig festgenommen und wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Hinweis an Medienvertreter: Die Bilder können im Zusammenhang mit der Pressemeldung Nummer 0675 veröffentlicht werden.

