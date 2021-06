Polizei Dortmund

POL-DO: 81-jähriger Frau die Armbanduhr geraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0673

Eine unbekannte Frau hat einer 81-jährigen Dortmunderin am Montagmorgen (28. Juni) eine hochwertige Armbanduhr geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 81-Jährige war zum Tatzeitpunkt gegen 10.15 Uhr in ihrem Auto auf der Bunzlaustraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 62 hielt sie am Fahrbahnrand an, als sich plötzlich eine unbekannte Frau der Fahrertür näherte. Sie riss die Tür auf, schrie einen unbekannten Namen und zerrte am Arm der Dortmunderin. Als diese sich wehrte und laut wurde, flüchtete die Unbekannte.

Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass ihre hochwertige Armbanduhr fehlte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu der Täterin machen können. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 25 Jahre alt, schlank, gepflegt und ästhetisch geschminkt, dunkle lockige Haare bis über die Schultern, bekleidet mit längerem schwarzen Oberteil mit Spitze und einer schwarzen ¾-Leggings.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell