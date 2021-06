Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht auf der A 43 Höhe Bochum Riemke - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0676

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es am Dienstag (29.06.) gegen 10.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A43 in Fahrtrichtung Münster, in Höhe Bochum Riemke, gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen fuhr nach eigenen Angaben auf der A43 in Richtung Münster auf dem linken Fahrstreifen. Als es durch einen bisher unbekannten Fahrer zu einem Fahrstreifenwechsel kam, lenkte die 21-Jährige - offenbar um einen Zusammenstoß zu vermeiden - ihr Fahrzeug in Richtung des Mittelstreifens. Hierbei verlor die Gelsenkirchenerin nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, driftete zunächst über den rechten Fahrstreifen, prallte in die Mittelschutzplanke und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Nach Angaben von Zeugen hielt der mutmaßliche Unfallverursacher im Sichtdreieck der Anschlussstelle Bochum Riemke an, stieg aus und prüfte sein eigenes Fahrzeug. Im Anschluss entfernte er sich auf der A43 in Fahrtrichtung Münster vom Unfallort. Die Zeugen beschreiben den mit zwei Personen besetzten Wagen wie folgt: - Männlicher Fahrer - Beide Fahrzeuginsassen ca. 70 Jahre alt - Schwarzer Pkw VW (vermutlich Golf Plus)

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Auto und/oder den Fahrzeuginsassen machen?

Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache Bochum unter 0231-132-4821.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell