POL-PDMT: Hachenburg - Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 02.03.2021, kam es in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz des Einkaufgeschäftes REWE in 57627 Hachenburg, Koblenzer Straße, parkend abgestellt war. Nach der Rückkehr des Fahrzeugnutzers stellte dieser fest, dass die Dachantenne an dem Pkw durch mutwilliges Abgeschlagen oder Abreißen beschädigt wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden wird auf zirka 200EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per EMAIL: pihachenburg@polizei.rlp.de.

