POL-HB: Nr.: 0787 --Autobrand in der Neustadt

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 20.10.2021, 22:30 Uhr

Am Mittwochabend setzten Unbekannte einen Sprinter in der Neustadt in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Autobrand in der Duckwitzstraße, daraufhin rief er die 110. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Mercedes-Sprinter bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Aufgrund des Brandschadens liefen Betriebsstoffe aus. Ein Entsorgungsfahrzeug wurde hinzu gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: Wer hat Mittwochabend im Bereich der Duckwitzstraße auffällige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

