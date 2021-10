Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0785 --Hund verscheucht Posträuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hemelinger Bahnhofstraße Zeit: 20.10.21, 07.45 Uhr

Ein unbekannter Räuber überfiel am Mittwochmorgen eine Postfiliale in Hemelingen und verletzte dabei eine Verkäuferin. Als er den Hund einer weiteren Mitarbeiterin erblickte, ergriff der Angreifer ohne Beute die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 53 Jahre alte Frau stellte gegen 7.45 Uhr den Plakataufsteller vor die Tür der Filiale in der Hemelinger Bahnhofstraße. Der Räuber näherte sich ihr und drängte die Verkäuferin in den Laden. Hierbei stürzte die 53-Jährige und verletzte sich am Kopf. Nachdem sich eine Rangelei zwischen ihr und dem Angreifer entwickelte, schrie sie laut um Hilfe. Das alarmierte ihre 44 Jahre alte Kollegin, die sofort mit ihrem Schweizer Sennenhund aus dem Lager kam. Der Räuber erblickte das Tier und flüchtete in Richtung Osenbrückstraße. Die 53 Jahre alte Mitarbeiterin musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank, mit dunklem Teint, beschrieben. Er trug vermutlich eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und war mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand bewaffnet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

