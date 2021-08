Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge aufgebrochen

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Diebe in der Harztaler Straße mindestens zwei Autos aufgebrochen. Sie machten sich an einem Pkw und an einem Transporter zu schaffen. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Geldbeutel mit Bankkarten und Ausweisdokumente sowie ein Smartphone und einen Stromwandler. Mit einer der Debitkarten hoben sie noch in der Nacht an einem Geldautomaten in Hochspeyer Bargeld in dreistelliger Höhe ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell