POL-PPWP: Zigarettenautomat in Einzelteile zerlegt

Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Entersweilerstraße gestohlen. Am späten Vormittag fiel auf, dass der Automat nicht mehr da ist. Er verschwand zwischen 22 und 11 Uhr.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Gerät, das in Höhe des Hauses Nummer 74 aufgestellt war, von den Tätern samt Befestigung ausgegraben und mitgenommen wurde. Dabei wurde auch eine Mauer beschädigt und eine Überwachungskamera gestohlen.

Bei einer Suche in der Umgebung konnte der Zigarettenautomat etwa 250 Meter entfernt im Stadtwald gefunden werden. Die Täter hatten ihn offenbar mit einem Lastenkarren (fahrbarer Untersatz mit Rollen) hierher transportiert, komplett auseinandergenommen und geleert. Der Karren sowie weitere "Hilfsmittel" wurden sichergestellt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen - mit oder ohne Lastenkarren - aufgefallen sind, oder die sonstige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

