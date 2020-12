Polizei Hagen

POL-HA: Polizei findet Cannabis-Pflanzen nach Wohnungsbrand

HagenHagen (ots)

Am Freitag, 18. Dezember, brannte in der Esserstraße gegen 13:15 Uhr eine Dachgeschosswohnung. Während der Löscharbeiten wurde ein "Indoor Gewächshaus" mit einer niedrigen, zweistelligen Anzahl an Cannabis-Pflanzen gefunden. Diese wurden durch die Kriminalpolizei sichergestellt. Der 34-jährige Mieter der Wohnung war zunächst mit einer noch unbekannten Frau vor Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet, kehrte jedoch wieder alleine in seine Wohnung zurück. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. (ra)

