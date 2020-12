Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer gibt vor den Augen der Polizei Vollgas - Führerschein beschlagnahmt

HagenHagen (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer wollte sich am Freitagabend offensichtlich ein spontanes Rennen liefern und muss nun vorläufig auf seinen Führerschein verzichten. Der Hagener befand sich gegen 22.50 Uhr mit seinem Opel Corsa an einer roten Ampel in der Wehringhauser Straße. Unmittelbar neben ihm befand sich ein weiterer Autofahrer. Als die Ampel auf grünes Licht umgesprungen ist, gab der 21-Jährige Vollgas. Allerdings hatte der junge Mann nicht damit gerechnet, dass nur wenige Fahrzeuglängen hinter ihm ein Streifenwagen der Polizei stand. Im Bereich der neuen Bahnhofshinterfahrung erreichte sein Fahrzeug Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h, obwohl hier nur 50 km/h zugelassen sind. Der Streifenwagen konnte dem Hagener folgen und hat zudem seine Videoaufzeichnungsanlage eingeschaltet. Die Polizisten hielten den Opel an und überprüften dessen Fahrer. Wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zeigten sie den jungen Mann an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den Fahrer des anderen PKW an der Ampel wird nicht ermittelt, da sich dieser nicht auf das Verhalten des Hageners eingelassen hat. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ts)

