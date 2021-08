Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Unfall vor Opelkreisel

Kaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines Lkw war am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 367 unterwegs. Er fuhr von der Integrierten Gesamtschule Nord kommend in Richtung Opelkreisel. Kurz vor der Baustelle an der Ausfahrt Siegelbach bemerkte der 51-Jährige, dass er sich falsch eingeordnete hatte. Er befand sich auf dem rechten Fahrsteifen nach Siegelbach, wollte aber auf der linken Spur nach Kaiserslautern fahren. Er stoppte seinen Lkw und fuhr ein Stück rückwärts, um die Spur zu wechseln. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstand an dem Ford Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lkw ist kein Schaden entstanden. |mhm

