POL-HB: Nr.: 0782 --Sachbeschädigung an Immobilienbüro--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Wachmannstraße Zeit: 20.10.2021, 02:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte die Glasfassade eines Immobilienbüros in Schwachhausen. Zudem warfen sie einen mit Farbe befüllten Ballon in das Büro. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:00 Uhr hörte ein Anwohner ein lautes Scheibenklirren und beobachtete mehrere unbekannte Männer, die in Richtung der Benquestraße rannten. Daraufhin rief er die 110. Die Schaufensterfront des Immobilienbüros wies zwei beschädigte Scheiben auf, zwei weitere wurden komplett zerstört. Des Weiteren hatten die unbekannten Täter einen mit Farbe befüllten Luftballon in das Büro geworfen, der zerplatzt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Wachmannstraßge gemacht? Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

