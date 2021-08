Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Münchweiler an der Alsenz (ots)

In der Nacht vom 13.08.2021 auf den 14.08.2021 beschädige ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz des Hotels Klostermühle abgestellten schwarzen VW Touran. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Touran entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

