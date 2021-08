Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifenstecher gesucht

Landstuhl (ots)

Mit plattgestochenen Reifen hat es die Polizei in der Freitagnacht zu tun. In der Wiesenstraße sowie der Berliner Straße werden die Reifen eines BMW sowie eines Kia beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme ergeben sich Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen hierzu dauen an. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell