Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Alkohol im Blut

Kindsbach Pfalz (ots)

Mit 1,65 Promille ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 26-jähriger mit seinem Honda unterwegs und gefährdet somit sich selbst und weitere Verkehrsteilnehmer. In der Kaiserstraße kollidiert er schließlich mit geparkten VW Golf, was zum Bruch der Hinterachse führt. Dem Zecher wird eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein wird er so schnell nicht wiedersehen. |pilan

