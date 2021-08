Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Landstuhl/Bann (ots)

Schmierfinken haben an der Hl. Geist-Kirche ihr Unwesen getrieben. Am Freitag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen die Außenwand mit dunkler Farbe beschmiert haben. Mit dem gleichen sinnfreien Schriftzug wurde bereits zu Wochenanfang die evangelische Stadtkirche besprüht (hier berichtete die Rheinpfalz bereits). In der Ortschaft Bann kam es ebenfalls zu mehreren Schmierereien der gleichen Art. Quer durch die Ortsgemeinde hat sich hier ein "Künstler" verewigt. Eine Zeugin beobachtet im Laufe der Nacht eine verdächtige Person im Bereich der dortigen Grundschule. Bei einer Durchsuchung des ortsansässigen 16-jährigen konnte eine Spraydose aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Anzeigenaufnahme wurde der Jugendliche seinen Eltern überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Sachbeschädigungsserie dauern an.

Zeugen, welche weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

