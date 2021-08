Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Sportheim

Steinbach am Glan (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 19.07.21 bis Sonntag, den 08.08.21 wurde versucht in das Sportheim in der Grubenstraße einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchten über den rückwärtigen Bereich über das dortige Fenster in das Anwesen zu gelangen, scheiterten jedoch und verursachten lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

