Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zehnjähriger bei Unfall in Beckhausen leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Braukämperstraße wurde am Sonntag, 16. Mai 2021, ein Junge leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei nach Ückendorf gerufen. Dort war zuvor ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig auf die Straße gefahren. Eine 63 Jahre alte Dortmunderin, die in der 30er-Zone gerade mit ihrem Auto in Richtung Gladbeck unterwegs war, leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge Gelsenkirchener stürzte zunächst, richtete sich dann aber wieder auf und rannte davon. Ein 36-jähriger Anwohner folgte dem Zehnjährigen und konnte ihn schließlich auf der Horster Straße einholen. Die Beamten nahmen den Unfall auf und brachten den Jungen, mitsamt seines Fahrrads, nach Hause. Der Gelsenkirchener wurde durch den Unfall leicht verletzt, die Behandlung durch einen Rettungswagen wurde abgelehnt. Am Fahrzeug der Dortmunderin entstand Sachschaden, ebenso am Fahrrad.

