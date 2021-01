Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bad Schönborn - Qualmender Sicherungskasten

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, meldete ein Bewohner einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung in der Schulstraße in Östringen-Odenheim, dass der Sicherungskasten qualmt. Beim Betreten der Wohnung stellte sich heraus, dass, vermutlich beim Betrieb einer Mikrowelle, eine Sicherung herausgesprungen war. Dies hatte zu der Rauchentwicklung geführt, auch eine Zwischendecke wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Familie, in deren Sicherungskasten der Kurzschluss war, kann weiterhin in der Wohnung bleiben. Die freiwillige Feuerwehr Odenheim war mit 15 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

